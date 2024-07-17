Лавров отметил, что Запад не говорит о первопричинах кризиса на Украине

В отличие от Китая Запад в своих инициативах по Украине не рассказывает о первопричинах конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июля на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии