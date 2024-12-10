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Исследователи выявили различия в восприятии боли у мужчин и женщин

Исследователи выявили различия в восприятии боли у мужчин и женщин

Изучение болевого порога показывает, как пол, генетика и психология влияют на восприятие боли. Мужчины часто выдерживают больше боли, генетика особенным образом влияет на людей с рыжими волосами, а социальные нормы определяют нашу реакцию на дискомфорт.

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