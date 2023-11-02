Более 50 представителей сферы образования, органов власти и промпредприятий обсудили вопросы подготовки кадров

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошла экспертная сессия «Областного кадрового агентства» на тему «Подготовка востребованных кадров под запрос работодателей промышленной сферы».
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