Получая паспорт гражданина Российской Федерации, новоаннинцы торжественно произнесли клятву, обещая с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России.
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Получая паспорт гражданина Российской Федерации, новоаннинцы торжественно произнесли клятву, обещая с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России.