МО РФ сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ в Чёрном море

По информации Министерства обороны РФ, 3 мая в период с 16:40 до 18:15 по московскому времени дежурные огневые средства Черноморского флота обнаружили и уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря.
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