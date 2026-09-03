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Российские войска ударили по сухогрузу и контейнеровозу с оружием для ВСУ

Российские войска ударили по сухогрузу и контейнеровозу с оружием для ВСУ

Российские войска нанесли удар по двум грузовым судам — сухогрузу и контейнеровозу, которые, по данным источника, перевозили вооружение для Вооруженных сил Украины.

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