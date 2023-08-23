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Черышев проведет еще сезон в «Венеции». Клуб Серии B не получил предложений по россиянину

Черышев проведет еще сезон в «Венеции». Клуб Серии B не получил предложений по россиянину

Об этом рассказал спортивный директор клуба Давиде Брендолин. «Следующий сезон Черышев проведет в «Венеции».

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