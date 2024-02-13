«Тесла» из дерева, отравление в гостинице и обрушение перекрытий в школе. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Пермские конструкторы показали «Теслу» из дерева, в Геленджике угарным газом отравились белгородские туристы, а в школе Оренбургской области обрушился потолок.
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