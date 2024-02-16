Уникальный метод производства делает веганское мясо более привлекательным

Веганскую еду часто игнорируют из-за ее эластичной консистенции. Исследователи пищевых технологий из Лундского университета в Швеции разработали способ сделать веганскую еду более аппетитной, используя новые комбинации сырья.
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