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Уникальный метод производства делает веганское мясо более привлекательным

Веганскую еду часто игнорируют из-за ее эластичной консистенции. Исследователи пищевых технологий из Лундского университета в Швеции разработали способ сделать веганскую еду более аппетитной, используя новые комбинации сырья.

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