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RND: в Германию за последние три месяца прибыли около 6 тысяч украинцев

RND: в Германию за последние три месяца прибыли около 6 тысяч украинцев

Около 6 тыс. украинцев от 23 до 60 лет прибыли в Германию за последние три месяца. Об этом сообщает редакционное объединение RND со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

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