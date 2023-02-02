Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» против «Ростова», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в пятницу

«Спартак» сыграет в четверг с «Ростовом» в 1-м туре Winline Зимнего кубка Мир РПЛ. В пятницу «Краснодар» встретится с «Сочи».
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