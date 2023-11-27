Серийный грузовичок Toyota Hilux Champ: максимум практичности

Серийный грузовичок Toyota Hilux Champ: максимум практичностиТаиланд — страна пикапов. Но доминируют здесь вовсе не дорогие «двухкабинники» с полным приводом, а простые пикапы-работяги — с однорядными кабинами, задним приводом и простым оснащением.