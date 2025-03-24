Одна трогательная и две опасные причины, почему ваша собака может улыбаться

Вы наверняка видели, как собаки «улыбаются». Строго говоря, то, что мы воспринимаем за собачью улыбку, — это чаще всего просто тяжелое дыхание: приоткрытый рот и расслабленные мышцы на мордочке создают такой эффект.
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