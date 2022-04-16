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Нападающий «Авангарда» Грицюк рассказал о травме Маклюкова после своего броска

Нападающий «Авангарда» Грицюк рассказал о травме Маклюкова после своего броска

Maksim Konstantinov/Global Look Press  Форвард «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о моменте с травмой защитника магнитогорского «Металлурга» Алексея Маклюкова, который в седьмой игре серии головой заблокировал бросок нападающего омского клуба.

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