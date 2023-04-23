Жестко поговорили

Представительница Гегемона все еще пребывает в мнении о том, что ей все можно. На днях, как все знают, она сказала о том, что мы делаем неправильно в отношении предателя Кара-Мурзы и потребовала (их в дипломатии только требовать учили), чтобы мы вели себя хорошо.