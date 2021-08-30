Власти озвучили дату начала прививочной кампании против гриппа в Новосибирской области

В сентябре в Новосибирской области стартует программа по вакцинации от штаммов сезонного гриппа. Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве 30 августа, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов .
В сентябре в Новосибирской области стартует программа по вакцинации от штаммов сезонного гриппа. Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве 30 августа, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов .
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