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Власти озвучили дату начала прививочной кампании против гриппа в Новосибирской области

Власти озвучили дату начала прививочной кампании против гриппа в Новосибирской области

В сентябре в Новосибирской области стартует программа по вакцинации от штаммов сезонного гриппа. Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве 30 августа, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов .

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