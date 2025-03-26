Дайджест дня: электрокроссовер Hyundai, Changan в Европе и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайское СП Beijing-Hyundai анонсировало электрический кроссовер, который разрабатывают специально для местного рынка.
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