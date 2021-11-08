Зарастающая Россия.

ЭксклюзивТуризмЗарастающая Россия.https://artsgtu Небольшая подборка фотографий С.М.Прокудин-Горского в сравнении с современными пейзажами.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Нельзя Вам отказываться от Бога!” Отчаяние – это предательство Бога! Одно проявление – это ещё не Судьба! Нельзя человеку подводить итоги, Жизнь – это трудная к Богу стезя! Жизнь – это три ступени: Рождение – жизнь – старение! Никто ни в чём не виновен! Старение – это жизни своей Откровение! Жизнь – это постоянный выбор! Надо учиться принимать решение! Это ещё и жизни своей отбор, Жизнь – это к Богу движение! Человек выбирает свою Судьбу: Без гроша, но к Богу! Бог не присылает человеку судью, Но Бог сам подводит итоги! Второй этап самый сложный! Очень много соблазнов! Человек сам выбирать должен! На то Богом даны глаза! Главный выбор: что дальше? Человек к этому не готов! Только когда он старше, Понимает, что много долгов! Жизнь променяна на монеты! При Союзе такого не было! Вы хотели переделать Планету, Чтобы Дух впереди, а не тело! Главная Идея – изменить Мир! Вы дышали этой Идеей! Равенство – был ориентир! Священная была Ваша затея! Был в той жизни другой критерий! Было Братство, а не монета! Теперь не жизнь, а – бижутерия! Даже Земля – другая Планета! Растоптано, что было Свято! Нельзя простить реформаторов! На Звезду тоже наложено вето, У власти теперь провокаторы! Надо Вам принимать решение! Отступать уже нету сил! Надо сформировать Единое мнение! Только Создатель – ориентир! Совесть не спит, прощения нет! Нельзя идти на заклание! Создатель подготовил для Вас Билет! Русь – это Центр, а не окраина! Ситуация не станет лучше! Люди загнаны в резервации! Без оппозиции станет хуже, Нужна людей активизация! Бояться нельзя – жизнь Вечная! Кто боится, тот не верит Богу! Человек с монетой – беспечен! Он не достигнет никогда итога! Жизнь не в деньгах или в славе! История помнит только Великих! Неважно, кто страны во Главе! Мир состоит из «безликих»! Кто отчаялся – тот в грехе! Нет безысходного положения! Надо стремиться всегда вверх, Отчаяние – это поражение! Никто не знает, что будет Завтра! 18 лет Посланий – это рекорд! Будет с Создателем разговор Правды, Жизнь сложная – этого разговора аккорд! За поворотом всегда Счастье! Надо приблизить Вам поворот! Счастье всегда за несчастьем, Люди не знают, когда поворот! Знает это только Создатель! Он рассчитывает Ваши силы! Он Ваших земель Собиратель! Предупреждает, что впереди вилы! Нельзя Вам отказываться от Бога! От Родителей не отказываются! Это Он готовит Ваши итоги, Он делает, Вам не показываясь! Создатель Вами живёт Вечно! Вы – это Его продолжение! Но живёте Вы сами беспечно, К Отцу Основателю Ваше движение! Сегодня трудно, но это не Ваш Конец! Это Историческое испытание! Бог готовит для Вас Святой Венец, Он прекратит все Ваши скитания! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=KDJvNPu8rwoЮрий ИльиновПожалуйста, не забывай себя хвалить. За малое тоже, за большое — тем более. Корми себя вкусно, балуй время от времени, одевайся по погоде. Не скупись на уютное, кутайся в плюшевое, домашнее, пахнущее пирогами и травами. Ведь осень пришла — время книг, чаепитий, дождей, листопадов и пряностей... Звони друзьям. Делись теплом и надеждами. Создавай свое, неповторимое, честное. Живое. Гуляй. Дыши ароматами. Рисуй наивное, читай хорошее, лови мгновенное. Обидное забудется, станет пылью, сотрется, смоется. А доброе останется добрым. Пусть предавшие разбираются с собой сами. Бог с ними. Заживет. Наше дело — не предавать себя. Не предавать других. Жить по совести. Это важнее. Иди вперед. Всё начинается в нужное время. И завершается тоже — для начала нового. Когда пора. Когда освобождается место.🍁Комментировать
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