Защитник «Зенита» Нуралы Алип сыграет против команд Австрии и Норвегии в составе сборной Казахстана

Матчи пройдут 14 и 17 ноября Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип был вызван в сборную Казахстана для участия в матчах против национальных команд Австрии и Норвегии, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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