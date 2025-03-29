Апачев предложил Хинштейну помощь в восстановлении памятников после граффити

Бывший военный корреспондент, певец и блогер Аким Апачев предложил врио губернатор Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении памятников в Курской области после того, как он изрисовал граффити здания в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии