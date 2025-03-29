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Апачев предложил Хинштейну помощь в восстановлении памятников после граффити

Апачев предложил Хинштейну помощь в восстановлении памятников после граффити

Бывший военный корреспондент, певец и блогер Аким Апачев предложил врио губернатор Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении памятников в Курской области после того, как он изрисовал граффити здания в регионе.

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