С 2026 года за первого ребенка начислят 1,8 пенсионного балла

С 2026 года одному из родителей будут начислять пенсионные баллы за уход за каждым ребенком до полутора лет, а общего ограничения по числу детей больше не будет.
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