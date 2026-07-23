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Аргументы и Факты

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В Подмосковье 3 человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Подмосковье 3 человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в четверг в одном из домов подмосковного Егорьевска. Известно о трех пострадавших в результате инцидента, сообщили в региональном управлении МЧС,По данным ведомства, взрывом повредило оконную раму и балкон.

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