В Подмосковье 3 человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в четверг в одном из домов подмосковного Егорьевска. Известно о трех пострадавших в результате инцидента, сообщили в региональном управлении МЧС,По данным ведомства, взрывом повредило оконную раму и балкон.
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