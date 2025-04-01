В Минобороны рассказали о юридической силе бумажных повесток

Политика как она есть

Бумажные повести сохранят ту же юридическую силу что и повести, рассылаемые в электронном виде. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.