В Минобороны рассказали о юридической силе бумажных повесток

Бумажные повести сохранят ту же юридическую силу что и повести, рассылаемые в электронном виде. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.
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