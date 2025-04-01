Политика как он...
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Политика как она есть

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В Минобороны рассказали о юридической силе бумажных повесток

В Минобороны рассказали о юридической силе бумажных повесток

Бумажные повести сохранят ту же юридическую силу что и повести, рассылаемые в электронном виде. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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