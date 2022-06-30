Командир ВСУ с Азовстали "Волына" осудил издевательства боевиков Украины над пленными русскими

Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына" крайне негативно отозвался о своих товарищах, которые пытали и убивали российских военнослужащих, попавших в плен к украинским националистам, сообщает информационный портал "Ura.
Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына" крайне негативно отозвался о своих товарищах, которые пытали и убивали российских военнослужащих, попавших в плен к украинским националистам, сообщает информационный портал "Ura.
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