Banki.loans

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Чудной Зеленский,кому интересны его предостережения,кто знает Украину? Знают Зеленского-попрошайкуРВ: Зеленский под...
  • Валерий Лыюров
    Что за глупость : 50мм это пушечный калибр.Американская винт...
  • Boris Janovsky
    https://regnum.ru/news/3636315.htmlСтали известны не...

Командир ВСУ с Азовстали "Волына" осудил издевательства боевиков Украины над пленными русскими

Командир ВСУ с Азовстали "Волына" осудил издевательства боевиков Украины над пленными русскими

Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына" крайне негативно отозвался о своих товарищах, которые пытали и убивали российских военнослужащих, попавших в плен к украинским националистам, сообщает информационный портал "Ura.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх