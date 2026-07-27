«Мы разводимся из-за немытой кружки?» Ученые вывели формулу распада семьи — и она пугает своей точностью

Почему крепкие семейные пары, пережившие вместе ипотеку, ремонты и годы быта, вдруг рушатся из-за какой-то глупости? Вроде бы еще вчера все было нормально, а сегодня безобидное замечание превращается в скандал, за которым следует неизбежный сбор вещей.