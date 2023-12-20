Веселья даром и для всех: гид по лучшим бесплатным новогодним активностям в Тамбове

В новогодние каникулы и предпраздничную неделю тамбовчанам скучать не придётся. На различных площадках по всему городу жителей и гостей города ждут праздничные концерты, анимации, конкурсы и различные зимние забавы.
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