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Новости Тамбова

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Веселья даром и для всех: гид по лучшим бесплатным новогодним активностям в Тамбове

Веселья даром и для всех: гид по лучшим бесплатным новогодним активностям в Тамбове

В новогодние каникулы и предпраздничную неделю тамбовчанам скучать не придётся. На различных площадках по всему городу жителей и гостей города ждут праздничные концерты, анимации, конкурсы и различные зимние забавы.

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