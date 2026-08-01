Искусствовед Бельская: молодежь нужно принудить перейти на украинский язык

Русскоязычных украинцев необходимо лишать работы и права на образование. Об этом в интервью публицисту Максиму Прудеусу заявила арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская.
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