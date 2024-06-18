Столтенберг: НАТО близка к утверждению Рютте на пост генерального секретаря

Решение будет принято «очень скоро» Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте является кандидатом на должность нового генерального секретаря НАТО, организация близка к согласованию его кандидатуры.
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