Отставная армия США: Пентагон создал параллельные военные структуры в странах Персидского залива

Утверждение о том, что бывших военных не бывает, в реалиях США приобрело из метафоры речи вполне материалистические очертания, исчисляющиеся шести- и семизначными суммами в долларах.
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