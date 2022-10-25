Военное обозрение

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Отставная армия США: Пентагон создал параллельные военные структуры в странах Персидского залива

Отставная армия США: Пентагон создал параллельные военные структуры в странах Персидского залива

Утверждение о том, что бывших военных не бывает, в реалиях США приобрело из метафоры речи вполне материалистические очертания, исчисляющиеся шести- и семизначными суммами в долларах.

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