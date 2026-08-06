Охлобыстин и другие: кто баллотируется в Думу Астраханской области

Вчера в 18:00 завершился прием документов для регистрации кандидатов и избирательных объединений, претендующих на места в Государственной Думе Федерального Собрания РФ девятого созыва и Думе Астраханской области восьмого созыва.
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