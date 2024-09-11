Бренд DS отпраздновал свое десятилетие концептом в стиле купе Citroen SM[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Премиальная марка DS Automobiles отделилась от компании Citroen и начала самостоятельную деятельность в 2014 году.
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