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АС: Европе придется создать ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против России

АС: Европе придется создать ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против России

Странам Североатлантического альянса придется объединить ядерные силы, чтобы получить шанс противостоять России.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как только у Гей-Ро-пы появится свой объединенный ядерный арсенал, то сразу же возрастут шансы не противостоять России, а повторить судьбу Содома и Гоморры, то есть быть УНИЧТОЖЕННЫМИ от слова СОВСЕМ. Если гей-ро-пейцы этого хотят, то это их проблемы, хотя кто же в праве им в этом отказать? Если пидарасы хотят, что бы их замочили быстро и всех, или почти всех, и сразу, то это их желание законно и более того - осуществимо. Да поможет им святой Януарий!
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