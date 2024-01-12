АС: Европе придется создать ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против России

АндрейБорков

Как только у Гей-Ро-пы появится свой объединенный ядерный арсенал, то сразу же возрастут шансы не противостоять России, а повторить судьбу Содома и Гоморры, то есть быть УНИЧТОЖЕННЫМИ от слова СОВСЕМ. Если гей-ро-пейцы этого хотят, то это их проблемы, хотя кто же в праве им в этом отказать? Если пидарасы хотят, что бы их замочили быстро и всех, или почти всех, и сразу, то это их желание законно и более того - осуществимо. Да поможет им святой Януарий!