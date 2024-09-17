Киев договорился с террористами об открытии нового фронта в Сирии

Украина и США обучают их производству дронов, чтобы потом применять против контингета ВС России.Киев договорился с членами организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* об открытии нового фронта против русской армии.
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