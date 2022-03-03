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В корпусе Raijintek Ophion Elite, рассчитанном на плату mini-ITX, можно установить до семи вентиляторов и до пяти накопителей

В корпусе Raijintek Ophion Elite, рассчитанном на плату mini-ITX, можно установить до семи вентиляторов и до пяти накопителей

Ассортимент тайваньской компании Raijintek, специализирующейся на выпуске компьютерных корпусов, кулеров и блоков питания, появился корпус Ophion Elite, рассчитанный на плату типоразмера mini-ITX.

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