Крым 24 |Z| Все новости Крыма

«Цветочное расследование», экстремальные приключения и день рождения на военном полигоне: Как корреспондент «Крым 24» София Чиканова провела 2023 год 🌺 За прошлый год девушка занималась изучением флористики и провела настоящее «цветочное расследование».
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