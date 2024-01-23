В Йемене сообщили о возможных последствиях для страны после атак США и Британии

Удары США и Великобритании по базам хуситов могут отбросить уровень развития Йемена на два года. Такое мнение высказал временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров в интервью ТАСС в среду, 24 января.
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