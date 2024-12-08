"Сейчас шею сверну": Приезжие накинулись всей гурьбой на русского парнишку из-за просто замечания

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Наталия Ковалева
Вроде уже отвечала на Камент, Зачем трём так нагло? Троллинга не было не нужно придумывать, а было мнение и всё. Это использовал алгоритм?  Какой я камент предыдущий оставила. Я всё скопирую, отпринскриню, поставлю вопрос об идентификации автора канала ещё. Я думаю он пишет с Украины. И это вражина. Пусть идентифицируется. А вот теперь так, после удаления моего Камента, уже. Какой был Вопрос. Разрешал ли Человек снимать его на Камеру? нет -тогда заявление в Органы Правопорядка. Всегда интересен Оператор, часто это провокатор профи. И да, нац принадлежность и откуда всех участников интересует. И откуда прибыли и когда. Тем более группа 85 тысяч человек. Личная идентификация, до 1 января 2025 года, не забудьте об этом)) Какая жирная группка) Разобралась, в другом месте отвечала на МТ, там 17 подписчиков. Я за Вами слежу, как будете требования выполнять, по идентификации.
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