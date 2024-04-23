Cadillac “Le Monstre”: изящность покинула чат

﻿﻿Французы прозвали эту машину «Ле Монстр», и их трудно винить! Это был 1950 год, и правила Ле-Мана того времени позволяли командам модифицировать стандартные серийные автомобили, чтобы уменьшить вес и улучшить аэродинамику.