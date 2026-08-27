В РПЦ объяснили, считается ли грехом ссора со свекровью

Конфликты в семье — распространенная человеческая слабость, а их преодоление связывают с терпением, молитвой и выстроенными личными границами, не нарушающими заповедей Ссоры с родителями партнера могут быть нарушением христианской заповеди о почитании родителей, считает настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.