Спортивные некоммерческие организации получат поддержку

Подписано постановление правительства Мурманской области об утверждении порядков предоставления и расходования субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям (далее – НКО), осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта по развитию видов спорта «баскетбол», «хоккей с мячом», «хоккей», порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета по итогам конкурса проектов и программ в сфере физической культуры и спорта.