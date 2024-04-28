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Шэй Гилджес-Александер и Джош Гидди привели «Оклахому» к победе над «Новым Орлеаном» (106:85)

Шэй Гилджес-Александер и Джош Гидди привели «Оклахому» к победе над «Новым Орлеаном» (106:85)

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи. На его счету 24 очка, 5 подборов, 8 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот при 8 из 20 с игры, 1 из 5 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

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