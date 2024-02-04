Зверский удар ВСУ: обстрел пекарни в Лисичанске – показатель неудач Киева в боях

Администрация города Лисичанск В Луганской больнице врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти жизни четверых пострадавших в результате жестокого расчетливого удара ВСУ – боевики запустили ракеты HIMARS по пекарне в Лисичанске, когда в выходной день там было особенно многолюдно.
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