Зверский удар ВСУ: обстрел пекарни в Лисичанске – показатель неудач Киева в боях

Администрация города Лисичанск В Луганской больнице врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти жизни четверых пострадавших в результате жестокого расчетливого удара ВСУ – боевики запустили ракеты HIMARS по пекарне в Лисичанске, когда в выходной день там было особенно многолюдно.