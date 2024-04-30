Дюков об изменении лимита: «Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. Налог на легионеров? Можем вернуться к рассмотрению, но я сомневаюсь»

– Будет ли пересмотрен лимит РПЛ? – Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. У нас была договоренность с Минспорта [о действии лимита в течение 2 лет], посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии