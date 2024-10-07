За 48 часов сумма госдолга США выросла на сумму, превышающую весь российский госдолг

1 октября в США наступил новый финансовый год. Согласно данным аналитиков, он стал самым дорогим за всю историю Соединенных Штатов.
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