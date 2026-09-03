Посол Корчунов: адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии

Россия намерена обжаловать решение суда Норвегии по делу об аресте судна «Профессор Молчанов». Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в комментарии РИА Новости.
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