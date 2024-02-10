Чванство Америки сгубило Израиль и Украину

США утратили статус гегемона и в Европе, и на Ближнем Востоке, пишет UnHerd. Поражения ключевых американских марионеток – Украины и Израиля – в ближайший год можно трактовать как результат тактических неудач и провальной военной доктрины Соединенных Штатов, уверен автор статьи.