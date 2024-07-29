Семь педофилов поймали за неделю

Семь несовершеннолетних в Новосибирской области стали жертвами педофилов. Подозреваемые задержаны. Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области замначальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин сообщил недельную статистику по преступлениям, совершенным в области.
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