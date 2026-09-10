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Даргавс: почему местные не советуют сюда ехать

Даргавс: почему местные не советуют сюда ехать

В горах Северной Осетии притаилось место, от которого захватывает дух: аккуратные каменные домики рассыпаны по склону, словно игрушечные.

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