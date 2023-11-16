Китайская провинция Хайнань может укрепить связи со странами ASEAN

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Китайская провинция Хайнань предлагает множество секторов, которые могут способствовать усилиям страны по укреплению связей с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявили эксперты на форуме в воскресенье.