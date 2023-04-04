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Российские ученые создали абсолютно новый метод мониторинга здоровья

Российские ученые создали абсолютно новый метод мониторинга здоровья

Биоинформатики из Института биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича (ИБМХ) заявили о создании нового метода диагностики здоровья организма человека, который определяет индивидуальное отклонение от общего молекулярного "портрета" здорового человека.

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