Российские ученые создали абсолютно новый метод мониторинга здоровья

Биоинформатики из Института биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича (ИБМХ) заявили о создании нового метода диагностики здоровья организма человека, который определяет индивидуальное отклонение от общего молекулярного "портрета" здорового человека.
Биоинформатики из Института биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича (ИБМХ) заявили о создании нового метода диагностики здоровья организма человека, который определяет индивидуальное отклонение от общего молекулярного "портрета" здорового человека.
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